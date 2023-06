Ασταμάτητο γλέντι στη βροχή, στη... γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ (ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ)

Απίστευτες στιγμές έζησαν στο Μάντσεστερ οι φίλοι της Σίτι. Τα πήρε όλα φέτος και το πάρτι ήταν απίστευτο. Η κούπα έφτασε στην πόλη και το Μάντσεστερ έγινε... γαλάζιο!

«Θέλω βροχή, δε θέλω ήλιο...» φώναζε τρελαμένος ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι χιλιάδες οπαδοί υποδέχθηκαν τους τρεμπλούχους, τους αποθέωσαν και μαζί τους έζησαν ένα πρωτόγνωρο δίωρο. Μπορεί το πάρτι να άργησε λίγο να ξεκινήσει μιας και υπήρξαν... σήματα κινδύνου για αντίξοες καιρικές συνθήκες και καταιγίδες στην περιοχή, ωστόσο δεν υπήρξε καμία αναβολή. Τέσσερα πούλμαν άρχισαν την απίστευτη παρέλαση και αποθέωσαν τους πρωταγωνιστές μιας ιστορικής σεζόν για τη Σίτι με τρία τρόπαια, με καλύτερο απ΄ όλα αυτό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Σε... άλλο κόσμο ήταν ήταν οι Χάαλαντ, Γκρίλις, Σίλβα και Ακέ που έδιναν το ρυθμό για το πάρτι. Τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν όταν πήρε την κούπα ο Γκουαρδιόλα ενώ όταν ο Ιλκάι Γκουντογκάν ανέβηκε με τα τρόπαια, το Μάντσεστερ σηκώθηκε στο πόδι «Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, πήραμε τρία τρόπαια» φώναξε ο Γερμανός.

epa10687515 Manchester City players celebrate during a trophy parade in Manchester, Britain, 12 June 2023. Manchester City completed historic trophy treble by winning the UEFA Champions League, The FA Cup and the Premier League in a single season. EPA/ADAM VAUGHAN

epa10687513 Head coach of Manchester City Josep Guardiola celebrates during a trophy parade in Manchester, Britain, 12 June 2023. Manchester City completed historic trophy treble by winning the UEFA Champions League, The FA Cup and the Premier League in a single season. EPA/ADAM VAUGHAN

epa10687510 Erling Haaland celebrates with teammates during a trophy parade in Manchester, Britain, 12 June 2023. Manchester City completed historic trophy treble by winning the UEFA Champions League, The FA Cup and the Premier League in a single season. EPA/ADAM VAUGHAN

epa10687488 The Manchester City team celebrate during a trophy parade in Manchester, Britain, 12 June 2023. Manchester City completed an historic trophy treble by winning the UEFA Champions League, The FA Cup and the Premier League in a single season. EPA/ADAM VAUGHAN

Debut season and he wins the Treble! 😎 pic.twitter.com/MU7FPox8o1

Thank you so much to every single one of you out there braving this awful weather to show your support! 🩵

You are all amazing! 🙌 pic.twitter.com/BC1g5bLtNs