Το 78% των νέων γενιών προτιμούν να παρακολουθούν τους αγώνες από το... σπίτι τους

H συντριπτική πλειοψηφία των νέων γενιών προτιμούν να παρακολουθούν τους αγώνες από τα σπίτια τους ή άλλους χώρους εκτός των γηπέδων.

Αυτό αναφέρει η έκθεση «A total new ball game: Why sports tech is a game changer» («Ένα εντελώς νέο παιχνίδι με μπάλα: Γιατί η αθλητική τεχνολογία αλλάζει το παιχνίδι»), που αποκάλυψε ότι περισσότεροι από τους μισούς φιλάθλους δεν επισκέφτηκαν ξανά το γήπεδο μετά την κρίση της πανδημίας Covid-19, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι μόνο το 37% των οπαδών παγκοσμίως πήγαν στο στάδιο τον τελευταίο χρόνο, μια σημαντική διαφορά λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019, το προηγούμενο έτος πριν την πανδημία της Covid-19, το ποσοστό αυτό ήταν στο 80%.

Επιπλέον-όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα rketing registrado-, υποχώρησαν τα επίπεδα των «επαναλαμβανόμενων» φιλάθλων-εκείνων που πηγαίνουν συχνά στο γήπεδο- από 47% σε 34%. Σε αυτό το σημείο φαίνεται το χάσμα γενεών, αφού το 50% των άνω των 70 ετών περιλαμβάνονται σε αυτήν την ομάδα, ενώ η γενιά «Ζ» μόλις αγγίζει το 17%.

Στη συνέχεια, η έκθεση διαπίστωσε ότι το 78% της «Generation Z» προτιμά το κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή αντί να παρακολουθεί αγώνες στο γήπεδο, σε σύγκριση με το 74% των millennials.

Ακριβώς, η χρήση τηλεφώνου για την παρακολούθηση αγώνων αυξήθηκε σε αυτό το χρονικό διάστημα, από 40% σε 70%. Το ίδιο συνέβη με τις πλατφόρμες ροής (από 39% σε 75%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (44% σε 64%).

