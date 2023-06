Παρέλαση στους δρόμους του Μάντσεστερ για το τρεμπλ της Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2023, καθώς νίκησε την Ίντερ 1-0 στον τελικό του Champions League.

Έτσι οι πολίτες κατέκτησαν το τρεμπλ και έγιναν η όγδοη ευρωπαϊκή ομάδα που το πετυχαίνει, (δεύτερη αγγλική).

Οι πολίτες γνωστοποίησαν ότι η καθιερωμένη παρέλαση για τους πανηγυρισμούς των τριών βαρύτιμων τροπαίων θα γίνει τη Δευτέρα (12/06) στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

We will be celebrating our Treble with an open-top bus parade through Manchester city centre on Monday. Can't wait to see you all there! 👊



Further details will follow tomorrow ℹ️#ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/PoSU6XrAbx