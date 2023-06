«Στάση» στο Πεκίνο για Μέσι, μέσα σε πανζουρλισμό πριν πάει στο Μαϊάμι (βίντεο)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι έφτασε σήμερα (10/6) στο Πεκίνο για φιλικό αγώνα, προτού αφήσει μια ιστορική ευρωπαϊκή καριέρα για να ενταχθεί στην ομάδα της Major League Soccer Ίντερ Μαϊάμι ως ελεύθερος.

Η άφιξή του ανακοινώθηκε σε μια ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo της διοργανώτριας International Football Invitation με ένα βίντεο παικτών που βγαίνουν από αεροπλάνο, ενόψει του αγώνα Αργεντινής-Αυστραλίας την Πέμπτη στο πρόσφατα ανακατασκευασμένο «Workers' Stadium» της κινεζικής πρωτεύουσας.

Ο Μέσι, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ τον Δεκέμβριο, επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα αφήσει την πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί Σεν Ζερμέν για το πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Αυτή είναι η έβδομη επίσκεψη του αρχηγού της Αργεντινής στην Κίνα και η πρώτη του από το 2017. Έτυχε ένθερμου καλωσορίσματος σε κάθε προηγούμενη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία έχει τεράστια βάση φιλάθλων ποδοσφαίρου παρά το γεγονός ότι η εθνική ομάδα ανδρών της χώρας, έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μόνο μία φορά.

Η Αυστραλία και η Αργεντινή αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ στη φάση των «16», όπου ο Μέσι ήταν μεταξύ των σκόρερ καθώς η ομάδα του κέρδισε με 2-1.

Wave after wave of false alarms and crowd surges - then a LOT of disappointed fans as #Messi and co went around to the hotel's back entrance. Security notable by their absence. pic.twitter.com/afMy0NJJL8