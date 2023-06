Η Νιουκάστλ μπαίνει.. σφήνα στη Μάντεστερ Γιουνάιτεντ για τον Κιμ Μιν-Τζάε!

Η ονειρική σεζόν που πραγματοποίησε στη φετινή Premier League, οδήγησε τη Νιουκάστλ στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στην εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το Champions League της νέας χρονιάς!

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται... καυτό για τις «καρακάξες», καθώς η διοίκηση του συλλόγου σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ της ομάδας.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Νιουκάστλ φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κιμ Μιν-Τζάε, μπαίνοντας... σφήνα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που φάνταζε μέχρι τώρα το φαβορί για την απόκτησή του!

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του 26χρονου Νοτιοκορεάτη με την πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη ρήτρα αποδέσμευσής του από τους «παρτενοπέι» να αγγίζει τα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή σεζόν, ο Κιμ Μιν-Τζάε μέτρησε 44 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Νάπολι, πετυχαίνοντας μάλιστα και δύο τέρματα.

Newcastle are considering hijacking Man United's move for Kim Min-jae#NUFC #MUFC https://t.co/aog45d7rjb