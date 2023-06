Απίστευτο: Η Ίντερ Μαϊάμι ξεπέρασε σε followers όλες τις ομάδες MLS, NHL, NFL και MLB λόγω Μέσι

Πριν καν φορέσει τη φανέλα της, η επίδραση του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι είναι εντυπωσιακή.

Η μετακίνηση του Αργεντινού σούπερ σταρ στην ομάδα του πρωταθλήματος των ΗΠΑ μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα αύξησε κατά 4,5 εκατομμύρια τους followers της στο Instagram και η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Πλέον η Ίντερ Μαϊάμι με 5,5 εκατομμύρια followers (αριθμός που θα συνεχίσει να αυξάνεται) έχει περισσότερους από κάθε ομάδα του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (MLS) και όχι μόνο.

Ξεπερνά επίσης κάθε ομάδα των πρωταθλημάτων φούτμπολ (NFL), μπέιζμπολ (MLB) και χόκεϊ (NHL).

