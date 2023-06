Φιάσκο στη Λιντς: Φέρεται να χάνει για... 3,5 εκατ. ευρώ παίκτη που είχε αγοράσει με 30!

Η νέα σεζόν θα βρει τη Λιντς ξανά στην Championship, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να αναμένεται να αποχωρήσουν.

Ένας εξ αυτών φέρεται να είναι ο Ροδρίγκο, που όμως φαίνεται πως θα... βάλει μέσα τον σύλλογο!

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Ισπανός έχει ρήτρα αποδέσμευσης μόλις 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που δύναται να ενεργοποιηθεί μετά τον υποβιβασμό των «παγωνιών».

Σημειώνεται ότι ο έμπειρος φορ είχε αποκτηθεί έναντι 30 «χαρτιών» από τη Βαλένθια το 2020 και μέτρησε 28 γκολ και πέντε ασίστ σε 97 συμμετοχές.

Ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να παρακολουθεί την περίπτωσή του...

