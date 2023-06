Χρυσοπληρώνουν και τον... Μαρτσίνιακ οι σεΐχηδες της Σαουδικής Αραβίας!

Εκτός από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, οι σεΐχηδες της Σαουδικής Αραβίας σκοπεύουν να ενισχύσουν το ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα της χώρας τους και με τους καλύτερους διαιτητές!

Σύμφωνα με πολωνικά Μέσα, η κυβέρνηση της αραβικής χώρας, η οποία πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει και τις τέσσερις top ομάδες της Saudi Pro League (Αλ Ιτιχάντ, Αλ Νασρ, Αλ Αχλί και Αλ Χιλάλ) με στόχο να ξοδέψει... αμέτρητα εκατομμύρια, έχει ήδη προσεγγίσει με τρελή οικονομικά πρόταση τον κορυφαίο Ευρωπαίο διαιτητή, Σιμόν Μαρτσίνιακ!

Ο Πολωνός, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει ο δεύτερος ρέφερι που σφυρίζει τελικό Μουντιάλ και Champions League στην ίδια σεζόν (μετά τον Άγγλο, Χάουαρντ Γουεμπ, το 2010), έχει στα χέρια του προσφορά η οποία σε περίπτωση που την αποδεχτεί, θα έχει τα... κλειδιά της διαιτησίας στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας!

Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα από την Πολωνία, η πρόταση στον Μαρτσίνιακ περιλαμβάνει οικονομικές αποδοχές που δεν έχουν προηγούμενο όσον αφορά τους διαιτητές, ενώ ένα από τα καθήκοντά του θα είναι να φέρνει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας περισσότερους top class διαιτητές.

Ο Μαρτσίνιακ έχει ήδη σφυρίξει σε αρκετά ματς της χώρας, με τελευταίο τον τελικό του King's Cup ανάμεσα σε Αλ Χιλάλ και Αλ Γουέχντα, τον περασμένο Μάιο.

As part of today’s announcement of the Sports Clubs Investment and Privatization Project, four Saudi clubs – Al Ittihad, Al Ahli, Al Nassr, and Al Hilal – have been transformed into companies, each of which is owned by #PIF and non-profit foundations for each club. pic.twitter.com/TNZcbIniUE