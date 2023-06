Στη Λίβερπουλ για πέντε χρόνια ο Αλέξις Μακ Άλιστερ

Κάτοικος Λίβερπουλ και… επίσημα έγινε από σήμερα (08/06) και για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Αλέξις Μακ Άλιστερ, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Μπράιτον έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Αργεντινός μέσος, παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της χώρας του τον περασμένο Δεκέμβριο στο Κατάρ, κόστισε στη Λίβερπουλ γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Όσο ήταν, δηλαδή, η ρήτρα που είχαν βάλει οι «γλάροι» για την παραχώρησή του.

Ο Μακ Άλιστερ πήρε την φανέλα με τον αριθμό 10 στους «κόκκινους», ενώ στα 3,5 χρόνια παρουσίας του στην Μπράιτον κατέγραψε 112 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 20 τέρματα και δίνο9νατς εννιά ασίστ.

Our new number 🔟 is here#VamosAlexis pic.twitter.com/lYOPMb27wD