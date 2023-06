Στον... Θεό τα εισιτήρια για το πρώτο ματς του Μέσι στο MLS, πιο ακριβά από το Game 3 των τελικών του NBA

Ο Λιονέλ Μέσι με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε την απόφαση του να υπογράψει στην Ίντερ Μαϊάμι και να παίξει ποδόσφαιρο στο MLS. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ τόνισε πως από τη στιγμή που δεν προχώρησε η επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα ήθελε να φύγει από την Ευρώπη και να πάρει απόσταση από τα φώτα της επικαιρότητας.

Η επίδραση του Pulga έχει... εκτινάξει την τιμή του εισιτηρίου στο ματς που πιθανολογείται πως θα κάνει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα. Για την ακρίβεια η τιμή για ένα εισιτήριο για το ματς της Ίντερ Μαϊάμι με την Κρουζ Αζούλ στις 21 Ιουλίου έχει ανέβει... 16 φορές πάνω. Την Τρίτη κόστιζαν 29 δολάρια και την Τετάρτη 477, ενώ φτάνουν και μέχρι τα 521 δολάρια.

Messi could make his MLS debut in July.



Inter Miami's ticket prices are skyrocketing — currently 16x more expensive on @tickpick than they were yesterday. pic.twitter.com/xzY6WCELkw