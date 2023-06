Ο Μαλντίνι ήθελε να φέρει τον Πίρλο στη θέση του Πιόλι στη Μίλαν!

Ο Πάολο Μαλντίνι αποχώρησε από τη Μίλαν, αφού υπήρξαν μεγάλες κόντρες το τελευταίο διάστημα με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου και οι σχέσεις τους είχαν διαταραχτεί.

Κάπως έτσι, οι «ροσονέρι» βρίσκονται σε αναζήτηση νέου τεχνικού διευθυντή, με τις αντιδράσεις στον κόσμο της ομάδας να είναι έντονες. Ο Μαλντίνι ήταν αυτός που επανέφερε το… πνεύμα νικητή στον σύλλογο, έκανε εξαιρετική διαχείριση του πολύ μικρού μπάτζετ και επανέφερε τη Μίλαν στην κορυφή της Serie A, αλλά και στα ημιτελικά του Champions League.

Παρόλα αυτά, μια κίνηση που φέρεται να σκεφτόταν να κάνει στην ομάδα ενόψει της νέας σεζόν μάλλον έπαιξε κομβικό ρόλο για να είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το… ποτήρι.

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport» ο Μαλντίνι ήθελε να αντικαταστήσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Πιόλι με τον Πίρλο. Βέβαια, ο Πίρλο δεν έχει δείξει ιδιαίτερα δείγματα γραφής ως προπονητής, ενώ προσφάτως δεν πέτυχε ούτε στην τουρκική Καραγκιουμρούκ.

Κάτι που δεν άρεσε στον ιδιοκτήτη, με τον Μαλντίνι να μαζεύει τα πράγματα του και να αποχωρεί από τον σύλλογο που έχει γράψει ιστορία.

