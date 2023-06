Τινάζει την μπάνκα η Αλ Ιτιχάντ: Έκλεισε και Καντέ με 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Μια ακόμη σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώνει η Αλ Ιτιχάντ. Μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Καρίμ Μπενζεμά, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά για να κάνει δικό της και τον Ενγκολό Καντέ.

Ο 32χρονος Γάλλος μέσος, που έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι, ολοκλήρωσε τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει άμεσα συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών. Οι απολαβές του θα φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως (!), ενώ ο ίδιος θα διατηρεί τα δικαιώματα διαχείρισης της εικόνας του.

O Kαντέ ολοκλήρωσε μια επταετία στην Τσέλσι μετρώντας φέτος μόλις 9 συμμετοχές και 1 ασίστ.

