Κι όμως, ο Μπενζεμά ντεμπούταρε στο «Μπερναμπέου» κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ

Το «χρυσό» deal του κατόχου της «Χρυσής Μπάλας» Καρίμ Μπενζεμά με την Αλ Ιτιχάντ είναι πλέον επίσημο, με τους Σαουδάραβες να ανακοινώνουν τον Γάλλο επιθετικό.

Ο πολύπειρος striker λίγες ώρες μετά το αντίο του στην οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο είχε αντιμετωπίσει όταν έκανε το -ανεπίσημο- ντεμπούτο του με τη φανέλα της «βασίλισσας» στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Πιο συγκεκριμένα, στις 27 Ιουλίου του 2009, ο νεαρός Γάλλος επιθετικός συστήθηκε για πρώτη φορά στους φιλάθλους της Ρεάλ ντεμπουτάροντας κόντρα στην ομάδα στην οποία αποφάσισε να κλείσει την καριέρα του.

July 27th, 2009.



Karim Benzema made his debut at the Bernabéu against... Al-Ittihad. 🇫🇷 pic.twitter.com/emZRqyp8GB