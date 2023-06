Τέλος από την Παρί Σεν Ζερμέν ο Γκαλτιέ!

Παρελθόν από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν αποτελεί ο Κριστόφ Γκαλτιέ!

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, ο αθλητικός διευθυντής, Λουίς Κάμπος, ενημέρωσε τον Γάλλο τεχνικό ότι η συνεργασία τους θα ολοκληρωθεί, καθώς, η διοίκηση των Αράβων θέλει να αλλάξει φιλοσοφία και πρόσωπα.

Φαβορί για να τον αντικαταστήσει παραμένει ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ενώ ψηλά στη λίστα για τη θέση του βοηθού είναι ο σπουδαίος πρώην επιθετικός, Τιερί Ανρί.

Ο Γκαλτιέ παρέμεινε για μια αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της Παρί και σε 50 παιχνίδια, κατέγραψε 34 νίκες, έξι ισοπαλίες και 10 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Γαλλίας και το Σούπερ Καπ.

PSG have fired coach Christophe Galtier after one season at the club, reports @le_Parisien pic.twitter.com/Ffy60BUzAP