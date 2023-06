Λεβαντόφσκι: Έβαλε «στοπ» σε σειρήνες από τη Σαουδική Αραβία και... περιμένει Μέσι!

«Όχι» στα πολλά εκατομμύρια που του προσέφεραν από τη Σαουδική Αραβία είπε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός επιθετικός στην πρώτη χρονιά με την Μπαρτσελόνα, έδειξε τις ικανότητες του και με 23 γκολ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και πρωταθλητής Ισπανίας με τους «μπλαουγκράνα», δείχνοντας ότι παραμένει στο κορυφαίο επίπεδο.

Όλα τα παραπάνω, δεν πέρασαν απαρατήρητα από τη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με το SkySport Γερμανίας, μια από τις ομάδες με μεγάλη οικονομική άνεση έβαλε στη μεταγραφική της λίστα τον 34χρονο φορ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταλανική Mundo Deportivo, ο Λεβαντόφσκι απέρριψε πρόταση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αφού, είναι χαρούμενος με τη ζωή στην Ισπανία και επιθυμεί να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα και να πραγματοποιήσει μια καλή πορεία στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Μάλιστα, μην ξεχνάμε, ότι έχει εκφράσει την επιθυμία να γίνει και συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι πριν από λίγους μήνες. «Ο Μέσι ανήκει στην Μπαρτσελόνα και αν επιστρέψει θα είναι κάτι το εκπληκτικό. Ξέρουμε πως η θέση του είναι εδώ, στην Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά ελπίζω ότι την ερχόμενη σεζόν να μπορέσουμε να παίξουμε μαζί», είχε πει χαρακτηριστικά και αν συνυπολογίζουμε τις φήμες πως ο Αργεντινός είναι κοντά, τότε δεν το… κουνάει από τη Βαρκελώνη ο Πολωνός.

