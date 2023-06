Πόσα δακρύβρεχτα «αντίο» μπορείς να αντέξεις σε ένα βράδυ;

Πόσα δακρύβρεχτα «αντίο» μπορεί να αντέξει κανείς μέσα σε λίγες μόνο ώρες;

Αυτό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής δεν είχε προηγούμενο. Με τη φετινή σεζόν να φτάνει στο τέλος της, «αναγκαστήκαμε» μέσα σε ένα βράδυ να αποχαιρετήσουμε τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εδώ και μια εικοσαετία έχουν αφήσει το στίγμα τους στα γήπεδα της Ευρώπης, συνεχίζοντας να βρίσκονται στο προσκήνιο, παρότι έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια ζωής!

Όχι ένας, ούτε δύο, αλλά τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν σημαδέψει, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, το άθλημα που λατρεύουμε, πάτησαν χορτάρι για τελευταία φορά, αποχωρώντας από την ενεργό δράση μέσα σε μεγάλη συγκίνηση και φορτισμένο κλίμα. Σε Νάπολη, Μιλάνο και Σεβίλλη, σε όποια από τις τρεις πόλεις και αν έστρεφες το βλέμμα σου το βράδυ της περασμένης Κυριακής, θα έβλεπες τους πρωταγωνιστές αμήχανους, να συνειδητοποιούν ότι έχει έρθει το τέλος, μην μπορώντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Φάμπιο Κουαλιαρέλα: Το «κανόνι» της Serie A αποσύρθηκε και αποθεώθηκε στη γενέτειρά του

Αφού αποθεώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τους φίλους της (υποβιβασμένης) Σαμπντόρια στο «Λουίτζι Φεράρις», η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να παίξει το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στο γήπεδο της γενέτειράς του, στο γήπεδο της ομάδας που αγάπησε όσο καμιά άλλη. Έχοντας κάνει τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Τορίνο, ως έφηβος δεν έχανε την ευκαιρία να δηλώνει ότι το μεγαλύτερό του όνειρο ήταν να αγωνιστεί φορώντας τη φανέλα της Νάπολι. Όμως, όταν τελικά αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 2019, με τους «παρτενοπέι» να βγάζουν από τα ταμεία τους 18 εκατ. ευρώ για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε σχεδιάσει.

Ένας άγνωστος φρόντισε να κάνει τη ζωή του… κόλαση, στέλνοντας ανώνυμα μηνύματα προς την οικογένειά του, αλλά και τη διοίκηση της Νάπολι, κατηγορώντας τον ότι έχει εμπλοκή με τη μαφία και με ναρκωτικά, ότι συμμετέχει σε σεξουαλικά όργια, ότι στήνει παιχνίδια. Κατηγορήθηκε μέχρι και για παιδοφιλία. Η κατάσταση είχε ξεφύγει, αφού άρχισε να δέχεται ακόμα και απειλές για τη ζωή του. Με τον ίδιο να μην αντέχει το τεράστιο ψυχολογικό βάρος, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Νάπολι, για να ενταχθεί στη μισητή της Γιουβέντους. Με την επιστροφή του στο Τορίνο, στέφθηκε τρεις φορές πρωταθλητής, αλλά η μεταγραφή του είχε και τίμημα, αφού αντιμετωπιζόταν ως προδότης από τους Ναπολιτάνους. Ο ίδιος, δήλωνε ότι η επιθυμία του ήταν να παραμείνει για πάντα στη Νάπολι, αλλά αναγκάστηκε να φύγει λόγω της πολύ δύσκολης κατάστασης στην οποία είχε εμπλακεί. Αρκετά χρόνια αργότερα, αποδείχθηκε ότι ένας αστυνομικός ο οποίος είχε προσφερθεί να τον βοηθήσει με τις έρευνες της πολυσυζητημένης υπόθεσης, ήταν τελικά ο δράστης.

Το καλοκαίρι του 2016 επέστρεψε στην Σαμπντόρια (είχε φορέσει τη φανέλα της και τη σεζόν 2006-2007), με την οποία συνέχισε να κάνει αυτό που ήξερε καλύτερα. Να «ματώνει» τα δίχτυα των αντιπάλων του! Τη σεζόν 2018-2019 πέτυχε 26 γκολ στη Serie A και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για πρώτη φορά στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω του τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος λίγους μήνες νωρίτερα είχε αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για να μετακομίσει στην Ιταλία! Μετά από 293 εμφανίσεις και 106 γκολ, μία από τις πιο κλασικές φιγούρες της Serie A, κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, γνωρίζοντας την καθολική αναγνώριση του φίλαθλου κόσμου!

Χοακίν: Υπόκλιση στο «αντίο» του εμβληματικού αρτίστα που μάγεψε την πράσινη πλευρά της Σεβίλλης

Από τους πιο εμβληματικούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές και επί σειρά ετών ηγέτης της Μπέτις, πλάνταξε στο κλάμα όταν ήρθε η ώρα να πει το «αντίο»! Άπαντες σηκώθηκαν από τη θέση τους, χειροκρότησαν και δάκρυσαν, όταν ο 42χρονος αντικαταστάθηκε από τον προπονητή του στο 60ό λεπτό της κυριακάτικης αναμέτρησης της ομάδας του με τη Βαλένθια, για την τελευταία αγωνιστική της La Liga, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα λύγισε και ο ίδιος, βουρκώνοντας στη θέα χιλιάδων ανθρώπων που τον αποθέωναν.!

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπέτις, ο Χοακίν έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τη σεζόν 2000-01 και έξι σεζόν αργότερα αποχώρισε, περνώντας μια οχταετία σε Βαλένθια, Μάλαγα και Φιορεντίνα. Το καλοκαίρι του 2015 επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, εκεί όπου ήταν… γραφτό να κλείσει την καριέρα του. Μετά από 488 εμφανίσεις, 65 γκολ, δύο κατακτήσεις Cope del Rey και έχοντας ισοφαρίσει το ρεκόρ του Θουμπιθαρέτα με τις περισσότερες συμμετοχές (622) στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας, ο Χοακίν είπε το «αντίο», αφήνοντάς μας με έναν γερό κόμπο στο στομάχι.

Ένας πραγματικός αρτίστας της στρογγυλής θεάς, ο οποίος αγαπήθηκε παράφορα από την πράσινη πλευρά της Σεβίλλης, αποχώρησε από την ενεργό δράση. Είχε προσφορές και από άλλους συλλόγους, αλλά επέλεξε να παραμείνει στη Μπέτις. Άκουσε την καρδιά του. «Επί 23 χρόνια προσπαθώ να κάνω το ποδόσφαιρό μου τέχνη και να με θυμούνται από γενιά σε γενιά. Τώρα το μόνο που μένει είναι να κρεμάσω τα παπούτσια μου», ήταν τα τελευταία λόγια τους ως ποδοσφαιριστής.

Ιμπραΐμοβιτς: «Όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί, έβρεχε. Είπα στον εαυτό μου πως ακόμα κι ο Θεός ήταν λυπημένος»

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Μίλαν με τη Βερόνα στο «Σαν Σίρο», ήταν προγραμματισμένη μια τελετή για την αποχώρηση του Ζλάταν από την ομάδα του Μιλάνου. Ο 41χρονος Σουηδός είχε κάνει γνωστό ότι θα αποχωρούσε από τους «ροσονέρι», χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποσυρθεί. Τελικά, μετά το τέλος του αγώνα ο Σουηδός κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές, με συμπαίκτες, ανθρώπους της Μίλαν και αντιπάλους να τον καταχειροκροτούν, ενώ οι τιφόζι των «ροσονέρι» τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομά του. Όσο για τον ίδιο τον Ιμπραΐμοβιτς, τον είδαμε για πρώτη φορά να δακρύζει. Ακόμα και οι πιο δυνατοί, οι πιο σκληροί, βουρκώνουν. Είδε όλη την ποδοσφαιρική του ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια του και λύγισε, συνειδητοποιώντας ότι έχει έρθει το τέλος. Αυτός δεν έδειξε ποτέ τη συναισθηματική του πλευρά εντός αγωνιστικού χώρου, το βράδυ της Κυριακής έκλαψε σαν μικρό παιδί.

