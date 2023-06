Eπικό σχόλιο Αντετοκούνμπο προς Σαουδική Αραβία: «Aν ψάχνετε τερματοφύλακα, ενημερώστε με»

Ο Καρίμ Μπενζεμά βρίσκεται προ των πυλών της Αλ-Ιτιχάντ αφού είναι έτοιμος να υπογράψει ένα συμβόλαιο διετούς διάρκειας με μυθικές απολαβές, τη στιγμή που και ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στη λίστα της Αλ-Χιλάλ.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος με ένα ποστάρισμα-έπος στο Twitter θέλησε να σχολιάσει τα υπέρογκα ποσά που δαπανούν οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας για να κάνουν δικό τους έναν ποδοσφαιριστή κάνοντας αναφορά τόσο στους δύο, όσο και στον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος βρίσκεται από τον περασμένο Δεκέμβριο στην Άπω Ανατολή με τη φανέλα της Αλ-Νασρ, ενώ πρότεινε τον εαυτό του για... τερματοφύλακα.

Συγκεκριμένα ο Greek Freak έγραψε:

«Καθόμουν στον καναπέ μου και σκρόλαρα στη σελίδα του Tik Tok που είναι για μένα . Μέσι, Ρονάλντο και Μπενζεμά. Αν ψάχνετε για τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν, ενημερώστε με».

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know. 😂😂😂