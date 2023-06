Ανοίγει έρευνα για τις αποφάσεις του Άντονι Τέιλορ στον τελικό η UEFA!

Ο τελικός του Europa League μεταξύ Ρόμα και Σεβίλλης σημαδεύτηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις του Άντονι Τέιλορ και τους θλιβερούς προπηλακισμούς που δέχτηκε ο Άγγλος διαιτητής στη συνέχεια.

Παρόλα αυτά, απ' ότι φαίνεται η δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Τέιλορ φτάνει μέχρι πολύ ψηλά, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Corriere dello Sport, η UEFA άνοιξε φάκελο για τις αποφάσεις του Άγγλου κατά τη διάρκεια του τελικού.

Όπως τονίζει το εν λόγω ρεπορτάζ, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου ξεκίνησε τη συγκεκριμένη έρευνα, ορμώμενη από το γεγονός πως ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών της UEFA, Ρομπέρτο Ροζέτι, ήταν δυσαρεστημένος με τις αποφάσεις του Τέιλορ.

Αν η έρευνα δώσει πράγματι στη UEFA την εικόνα πως η διαιτησία του Άγγλου ήταν κατώτερη των περιστάσεων, ο ίδιος θα μπορούσε να αποκλειστεί από τέτοιου μεγέθους αγώνες στο μέλλον.

