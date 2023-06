Εθνική Ολλανδίας: Χάνει το Final 4 του Nations League ο τραυματίας Ντεπάι

Χωρίς τον Μέμφις Ντεπάι στο Final 4 του Nations League η εθνική Ολλανδίας.

Παρότι αρχικά είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή των «Οράνιε» από τον Ρόναλντ Κούμαν, τελικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του στις προσεχείς αναμετρήσεις.

Η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο Ρότερνταμ και το «Ντε Κάιπ», στις 14/6, ενώ στον έτερο ημιτελικό θα κοντραριστούν Ισπανία και Ιταλία.

😕 @Memphis Depay will not be available for the #NationsLeague Finals.



Wishing you a speedy recovery, Memphis! 🧡 pic.twitter.com/RPa4UlG7xb