Νέο «επεισόδιο» στο κεφάλαιο... Μέσι - Συνάντηση του πατέρα του με τον Λαπόρτα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πατέρας και ατζέντης του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της Μπαρτσελόνα Τζουάν Λαπόρτα με πλάνα από την συνάντησή τους να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η αποχώρηση του αρχηγού της Αργεντινής από την Παρί Σεν Ζερμέν έχει ήδη επιβεβαιωθεί, αλλά ο νέος -και πιθανότατα τελευταίος- σταθμός στην καριέρα του δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, με τον pulga να συνδέεται με μια πιθανή μετακίνηση στη Σαουδική Αραβία [θυμίζουμε ότι η διοίκηση της Αλ Χιλάλ έστειλε αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων στελεχών της στο Παρίσι για να αποσπάσει την υπογραφή του] ή την Ίντερ Μαϊάμι στο MLS, αλλά και με την πολυαναμενόμενη επιστροφή στην Μπαρτσελόνα να μην φεύγει ποτέ από το πλάνο.

Δημοσιεύματα νωρίτερα τη Δευτέρα (05/06) ανέφεραν ότι η La Liga αποδέχθηκε την πρόταση της Μπάρτσα για το «σχέδιο σκοπιμότητας» για το καλοκαίρι, έναν οδικό χάρτη δηλαδή που διασφαλίζει και υπολογίζει το οικονομικό μέλλον του συλλόγου, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα έχει πλέον το πράσινο φως για νέες μεταγραφές. Με αυτό, η επιστροφή του Μέσι είναι πλέον πραγματικά εφικτή!

Σε κάθε περίπτωση, οι μέρες αυτές είναι καθοριστικές για το μέλλον του αρχηγού της Αργεντινής αφού επίκειται η μεγάλη απόφαση για το μέλλον του.

gazzetta.gr

🚨 Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.

More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.

🧨🎥 Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f