Ένα «βήμα» πριν τη συμφωνία με Ποστέκολγου η Τότεναμ!

«Μια ανάσα» από την οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Ποστέκογλου η Τότεναμ!

Οι Λονδρέζοι αναζητούν τον νέο τους προπονητή μετά το.. διαζύγιο με τον Αντόνιο Κόντε, ενώ φαίνεται ότι έχουν βρει τον ιδανικό διάδοχο του Ιταλού στο πρόσωπο του 57χρονου Ελληνοαυστραλού!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι τελικές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και απομένουν μόνο λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.

O Ποστέκογλου βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Σέλτικ από το καλοκαίρι του 2021, έχοντας κατακτήσει μαζί της 2 πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Σκωτίας και ένα League Cup, ενώ οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του εγχώριου treble για τη φετινή σεζόν!

New round of talks scheduled in the next 24/48h between Tottenham and CAA agency in order to complete the agreement for Ange Postecoglou. 🚨⚪️ #THFC



Contract almost agreed, waiting on the final details to be sorted then it will be sealed. pic.twitter.com/SvByI0TemG