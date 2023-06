Μετά τον Μπενζεμά, η Αλ Ιτιχάντ θέλει να κάνει δικό της και τον Καντέ!

Έχει βάλει σκοπό να μας τρελάνει η Αλ Ιτιχάντ!

Με τον Καρίμ Μπενζεμά να αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες στη Σαουδική Αραβία για να βάλει την υπογραφή του στο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που του έχει προσφερθεί, ο αραβικός σύλλογος θέλει να εντάξει στο ρόστερ του και τον Ενκολό Καντέ!

Ο Γάλλος μέσος μένει ελεύθερος από την Τσέλσι και μοιάζει απίθανο να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους «μπλε», ενώ εκπρόσωποι της Αλ Ιτιχάντ αναμένονται στο Λονδίνο τις επόμενες μέρες, για να συναντηθούν με τον ατζέντη του 32χρονου.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε καλό δρόμο, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα.

