Ετοιμάζει τελετή για το «αντίο» στον Ζλάταν η Μίλαν!

Τέλος εποχής για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς!

O Σουηδός φορ θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μίλαν, κάτι που σημαίνει πως το παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στη Βερόνα θα είναι το τελευταίο του για τους «ροσονέρι» (4/6, 22:00).

Η διοίκηση της ομάδας δεν θα άφηνε... έτσι μία τέτοια περίσταση, και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η Μίλαν ετοιμάζει μία τελετή για τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή της, η οποία θα λάβει χώρα μετά τη λήξη του αγώνα! Με αυτόν τον τρόπο, πάνω από 70.000 τιφόζι των «ροσονέρι» να έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον Ζλάταν, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με την ομάδα.

Θυμίζουμε πως η Μίλαν είναι η ομάδα στην οποία έμεινε περισσότερο στην καριέρα του ο Ιμπραΐμοβιτς, καθώς φόρεσε τα χρώματά της από το 2010 μέχρι το 2012 και από το 2020 μέχρι και τώρα. Με την ιταλική ομάδα, έκανε 163 εμφανίσεις και σκόραρε 93 γκολ.

