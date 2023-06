Μπενζεμά: Ο υποτιμημένος «φονιάς» που φεύγει από τη Ρεάλ γεμάτος κούπες

Mία πολύ σκληρή εποχή ζουν οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια.

Μπορεί η «βασίλισσα» να συνεχίζει τις εξαιρετικές πορείες, με αποκορύφωμα το περσινό Champions League, όμως η «χρυσή» ομάδα της εποχής Ζιντάν, η Ρεάλ του 3/3, έχει πλέον αποδεκατιστεί.

Η αρχή έγινε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει πλέον αλλάξει ήπειρο. Ακολούθησαν οι τεράστιοι Σέρχιο Ράμος και Μαρσέλο, Βαράν, Καζεμίρο πήγαν στην Αγγλία και τώρα ήρθε η ώρα και του Καρίμ Μπενζεμά.

O Γάλλος φορ έπαιξε στην ισπανική πρωτεύουσα 14 ολόκληρα χρόνια. Σε κάποιους μπορεί να ακούγονται πάρα πολλά, κυρίως επειδή η παρουσία του άργησε πολύ να εκτιμηθεί λόγω της συνύπαρξής του με πιο λαμπερούς σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Κατάφερε, όμως, έστω και στα… χασομέρια της καριέρας του, να γράψει τη δική του ιστορία με τη «βασίλισσα» και να χαραχθεί στη μνήμη των οπαδών της ως ο κορυφαίος φορ που φόρεσε τη φανέλα της!

Η σκία του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Καρίμ Μπενζεμά αποκτήθηκε από τη Ρεάλ το 2009, στην (για την εποχή) τεράστια τιμή των 41 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γάλλος ήταν βασικό μέλος της Λιόν, που είχε σαρώσει τα πάντα στη Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια, και πάτησε Μαδρίτη ως το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε να προσφέρει η χώρα. Με κάποιο τρόπο, ωστόσο, όλα αυτά δεν έφτασαν για να αποτελέσει την πιο πολυδιαφημισμένη μεταγραφή εκείνου του καλοκαιριού για τη «βασίλισσα».

Και αυτό γιατί, στην ίδια μεταγραφική περίοδο, έγινε η τότε ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο πιο δημοφιλής παίκτης στον πλανήτη, άφησε την πανίσχυρη Γιουνάιτεντ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συγκυρία αυτή έγινε… συνήθεια για τον Καρίμ Μπενζεμά. Για πολλά χρόνια, ό,τι και να έκανε δεν είχε καμία σημασία, γιατί ο υπερηχητικός «CR7» έκανε περισσότερα.

Μετά από μία αναγνωριστική πρώτη σεζόν, ο Καρίμ ξεκίνησε την… απόσβεση. Σχεδόν κάθε χρόνο σκόραρε πάνω από 20 γκολ, όντας καθοριστικό κομμάτι μίας Ρεάλ που μετά από αρκετά χρόνια αποτυχιών επέστρεψε στην κυριαρχία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Τέσσερα Champions League σε πέντε χρόνια (2014, 2016, 2017, 2018), κάτι που σπάνια συμβαίνει, και όταν συμβαίνει, συνήθως το καταφέρνει η Ρεάλ.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, ο Μπενζεμά είχε τις μεγάλες στιγμές του. Το 2014, αυτός έβαλε το μοναδικό γκολ του πρώτου ημιτελικού με την Μπάγερν Μονάχου. Στην αντίστοιχη συνθήκη του 2017, με μία μυθική ντρίμπλα που οδήγησε στο γκολ του Ίσκο, έκοψε τη φόρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία προηγούταν ήδη με 2-0 στο πρώτο 20λεπτο και έμοιαζε πως μπορούσε να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα στο «Μπερναμπέου». Το 2018, έβαλε δύο γκολ στον προημιτελικό με τη Μπάγερν Μονάχου, που έληξε 2-2 κι έστειλε τη «βασίλισσα» οριακά στην επόμενη φάση. Ενώ την ίδια σεζόν, άνοιξε το σκορ και στον τελικό, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Κάριους.

Όλα αυτά όμως δεν ενδιέφεραν ιδιαίτερα τους φίλους του ποδοσφαίρου. Όλα τα φώτα ήταν πάνω στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πως να ανταγωνιστείς, άλλωστε, τα 50 γκολ ανά σεζόν, τα ασταμάτητα ρεκόρ και την ικανότητα του Πορτογάλου να κάνει όλους τους «πλανήτες» να γυρίζουν γύρω από τον ίδιο;

Ένας μύθος γεννιέται

Θα μπορούσαμε να πούμε κάλλιστα, πως ο «μύθος» του Καρίμ Μπενζεμά γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2018, όταν ο Ρονάλντο πήρε την απόφαση να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το κενό που άφησε ήταν τεράστιο, και ο Γάλλος φορ άρπαξε την ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί, και ανέλαβε το δύσκολο έργο να καθοδηγήσει την επίθεση της «βασίλισσας» σε μία ταραγμένη εποχή.

Τα πρώτα βήματα της Ρεάλ στη «μετά-Κριστιάνο» εποχή ήταν κάπως ασταθή. Μετά από τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις του Champions League, ακολούθησαν αλλεπάλληλοι αποκλεισμοί στη φάση των «16», ενώ το 2021 κατάφερε να φτάσει ως τους ημιτελικούς, χωρίς ωστόσο να πείθει αγωνιστικά πως μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις το τρόπαιο.

Στο μεσοδιάστημα, πάντως, oι «μερέγχες» κατάφεραν να κατακτήσουν τη LaLiga, κάτι το οποίο δυσκολεύονταν να πετύχουν ακόμη και όταν είχαν τον Ρονάλντο. Τη σεζόν 2019-20, η Ρεάλ έφτασε στην κορυφή του (αλλοιωμένου λόγω της πανδημίας) ισπανικού πρωταθλήματος, με τον Καρίμ Μπενζεμά να είναι κομβικός και να τερματίζει στη δεύτερη θέση των σκόρερ, πίσω μόνο από τον Μέσι.

Η πραγματική εποποιία πάντως, ήταν αυτή της σεζόν 2021-22. Μετά από χρόνια στη σκία του Κριστιάνο, ο Μπενζεμά αποφάσισε να γίνει ο ίδιος σαν τον Πορτογάλο, κάνοντας μία χρονιά που μόνο οι κορυφαίοι των κορυφαίων θα μπορούσαν να φανταστούν. Το κοντέρ έγραψε 44 γκολ σε 46 αγώνες, με τα όσα έγιναν στα νοκ-άουτ του Champions League να μην περιγράφονται.

Ένα δικό του Champions League

Το «πάρτι» ξεκίνησε στο δεύτερο ματς μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των 16 του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο πρώτος αγώνας είχε πάει στους Γάλλους με σκορ 1-0, ενώ στον δεύτερο είχαν πάρει το προβάδισμα με τον Εμπαπέ μέσα στο «Μπερναμπέου» και έμοιαζαν έτοιμοι για εύκολη πρόκριση.

Ο Μπενζεμά όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Αρχικά, στο 61’ «μυρίστηκε μπαρούτι», πίεσε τον Ντοναρούμα και τον υποχρέωσε σε λάθος, παίρνοντας την ασίστ από τον Βινίσιους για να ισοφαρίσει σε 1-1. 15 λεπτά μετά, μετά από μαγική μπαλιά του αειθαλή Μόντριτς έγραψε το 2-1, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση με ένα «μυτάκι» βγαλμένο από τα πιο τρελά όνειρα κάθε φίλου του ποδοσφαίρου, έφερε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε σκορ πρόκρισης (3-1)!

Η επόμενη και δυσκολότερη πίστα για την αναγεννημένη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι. Στο πρώτο ματς του Λονδίνου, ο Καρίμ Μπενζεμά έγραψε ακόμα μια «χρυσή σελίδα» στο βιβλίο του 2022. Ο Γάλλος έβαλε τη Ρεάλ μπροστά με 2-0 από πολύ νωρίς, με δύο κεφαλιές που ακόμη και τώρα μοιάζει απίστευτο πως όχι μόνο μπήκαν στο ίδιο παιχνίδι, αλλά και με απόσταση λίγων λεπτών μεταξύ τους. Η Τσέλσι μείωσε σε 2-1, όμως ο Γάλλος με δεύτερο συνεχόμενο χατ τρικ στα νοκ άουτ έκανε το 3-1, κλέβοντας την μπάλα από τον Μεντί!

Ο επαναληπτικός του Μπερναμπέου εξελισσόταν σε εφιάλτη για τη Ρεάλ, που βρέθηκε να χάνει με 3-0 στα τελευταία λεπτά, ο Ροντρίγκο όμως έστειλε το ματς στην παράταση και εκεί ο Μπενζεμά καθάρισε και πάλι με μια κεφαλιά, στέλνοντας τους Μαδριλένους από το πουθενά στα ημιτελικά!

Εκεί, περίμενε η υπερηχητική Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι «πολίτες» είχαν το κορυφαίο σύνολο στον πλανήτη και περίμεναν με… άγριες διαθέσεις τους «μερέγχες», κάτι που έδειξαν από τα πρώτα λεπτά, καθώς πολύ γρήγορα προηγήθηκαν με 2-0. Από το πουθενά ωστόσο πάλι, ο Μπενζεμά βρήκε μισή «χαραμάδα» ευκαιρίας μετά από χαμένη σέντρα του Μεντί και μείωσε σε 2-1. Σαν να μην έφτανε αυτό, με το σκορ στο 4-2 υπέρ της Σίτι και το «Έτιχαντ» να βράζει, ο Γάλλος ανέλαβε ένα κομβικό πέναλτι και σκόραρε με απίστευτη εκτέλεση α λα Πανένκα!

Στη ρεβάνς, η Σίτι έφτασε κοντά στην πρόκριση μέσα στη Μαδρίτη, όμως αρχικά της τη στέρησε ο Ροντρίγκο, για να έρθει ο Μπενζεμά να καθαρίσει στην παράταση. Ο Γάλλος πανέξυπνα διαισθάνθηκε την απρόσεχτη προβολή του Ρούμπεν Ντιας, κέρδισε πέναλτι και ο ίδιος διαμόρφωσε το τελικό 3-1, εξασφαλίζοντας μια θέση για τη Ρεάλ στον τελικό, όπου εν τέλει νίκησε τη Λίβερπουλ και πήρε το τρόπαιο!

Στο τέλος της «μαγικής» αυτής χρονιάς, ο «Καρίμ the dream» κατέκτησε επάξια και την πρώτη του Χρυσή Μπάλα, γράφοντας με γράμματα του ίδιου χρώματος το όνομά του στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είχε πλέον απαλλαχθεί για πάντα από τη σκιά όλων. Ήταν ο Καρίμ Μπενζεμά, είχε πάρει ένα ολόδικό του Champions League, και ένα βραβείο που πιστοποιεί ότι την υπήρξε για μία χρονιά ο κορυφαίος του πλανήτη.

And now his watch has ended

Πλέον, ο Καρίμ Μπενζεμά αποτελεί παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι απολύτως κατανοητό πως για τους φίλους των Μαδριλένων, οι συνθήκες μέσα στις οποίες αποχωρεί είναι ολίγον τι στενάχωρες. Πολλοί μπορεί να τον κατηγορήσουν πως προτίμησε τα λεφτά της Αλ Ιτιχάντ, αν τελικά καταλήξει εκεί, από το να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που τον καθιέρωσε.

Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο θα είναι πλήρως υποτιμητικό για έναν πραγματικό πιστό στρατιώτη της ομάδας. Ο Μπενζεμά θα μπορούσε άνετα να είχε φύγει όταν ήταν μόνιμα υποσκελισμένος από τον Ρονάλντο. Θα μπορούσε ακόμη πιο εύκολα να είχε αποχωρήσει όταν είδε ότι οι «χρυσές» μέρες της «βασίλισσας» έφτασαν στο τέλος της και υπήρχε μόνο κατηφόρα.

Παρόλα αυτά, ο σπουδαίος Γάλλος έμεινε στη Ρεάλ και την οδήγησε ξανά στην κορυφή σε μία πολύ δύσκολη γι’ αυτήν εποχή. Έγραψε τη δική του ιστορία, κατέκτησε τα πάντα, και αποχωρεί γεμάτος κούπες, χρήματα, αναμνήσεις και ρεκόρ που δεν θα καταρριφθούν ποτέ. Σίγουρα θα μας λείψει πολύ. Αν και το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι ο πιθανότερος προορισμός του, είναι πολύ μικρό για να τον χωρέσει. Οπότε δεν θα μας κάνει εντύπωση να τον ξαναδούμε σύντομα στην Ευρώπη, γιατί όχι και στη Ρεάλ…

