Το σήκωσε η Παρί, γιούχαραν Μέσι και Γκαλτιέ

Μπορεί η ήττα από την Κλερμόν να σπίλωσε το αντίο των Λιονέλ Μέσι και Σέρχιο Ράμος από την Παρί, όμως δεν ήταν αρκετή για να χαλάσει το πάρτι που είχε στηθεί στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Μόλις η λάμψη του τροπαίου εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο όλα τα υπόλοιπα ξαφνικά φάνηκαν ασήμαντα, με τους Παριζιάνους να πανηγυρίζουν μια ακόμα κατάκτηση της Ligue 1.

Αφού το κλαμπ μερίμνησε για την κατάσταση υγείας του Σέρχιο Ρίκο μέσα από ένα γιγαντιαίο πανό που δέσποζε στον αγωνιστικό χώρο, ακολούθησε show από πυροτεχνήματα που έβαλαν στο κλίμα γιορτής τους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Η κορύφωση ωστόσο έφτασε όταν το τρόπαιο έλαμψε στον ουρανό του Παρισιού, με τους (περισσότερους) ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν να το χαίρονται με την ψυχή τους.

Πρωταγωνιστής στις επευφημίες ο Κιλιάν Μπαπέ που δέχθηκε το μεγαλύτερο χειροκρότημα του κόσμου, όμως η ατμόσφαιρα έστω και για λίγο χάλασε όταν ακούστηκαν αποδοκιμασίες προς τους Μέσι και Γκαλτιέ τη στιγμή που σήκωσαν την κούπα.

Οι ιθύνοντες του κλαμπ βέβαια φρόντισαν να «πνίξουν» τον θόρυβο από τις κερκίδες μέσω της δυνατής μουσικής, με τους δυο «στόχους» πάντως της εξέδρας να φεύγουν πρώτοι- πρώτοι για τα αποδυτήρια.

Fireworks in the Parc, before the title celebrations. @psgcommunity_ 🎇🏆

