Σίτι-Γιουνάιτεντ: Ξανά ο Γκουντογκάν, πλησιάζει στον τίτλο η Σίτι

Μετά το γκολ του στα 13 δευτερόλεπτα με το οποίο έγραψε ιστορία, ο Ιλκάι Γκουντογκάν σκόραρε ξανά (51') για τη Σίτι, δίνοντάς της εκ νέου το προβάδισμα (2-1) στον τελικό του FA Cup με τη Γιουνάιτεντ.

Μετά από μπαλιά του Ντε Μπρόινε με εκτέλεση φάουλ από πλάγια, ο αφύλακτος Γκουντογκάν έπιασε με μιας το σουτ από το ύψος της περιοχής και νίκησε τον Ντε Χέα ο οποίος άργησε να αντιδράσει.

Δείτε το γκολ:

GUNDOGAN SCORES HIS SECOND OF THE GAME TO GIVE CITY A 2-1 LEAD 😱 pic.twitter.com/CVdDQeU5u6