Κβαρατσχέλια o MVP της φετινής Serie A, Οσιμέν ο κορυφαίος επιθετικός!

Ανακοινώσεων συνέχεια όσον αφορά τα βραβεία της φετινής Serie A!

Μετά από εκείνα για τον καλύτερο προπονητή, τερματοφύλακα, αμυντικό και παίκτη κάτω των 23ών ετών, η διοργανώτρια του ιταλικού πρωταθλήματος έδωσε στη δημοσιότητα και τα ονόματα των υπόλοιπων που θα βραβευτούν για την παρουσία τους στη σεζόν που ολοκληρώνεται.

Ως ο πολυτιμότερος της φετινής Serie A αναδείχθηκε ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος με 33 συμμετοχές, 12 γκολ και 13 ασίστ αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή στην πορεία της Νάπολι προς την κατάκτηση του πρώτου της σκουντέτο μετά από 33 χρόνια!

Επιπλέον, ως καλύτερος επιθετικός ψηφίστηκε ο Βίκτορ Οσιμέν, με τα 25 γκολ του σε 31 εμφανίσεις, ενώ το βραβείο για τον καλύτερο μέσο κατέληξε στον Νικολό Μπαρέλα της Ίντερ!

Kvaratskhelia is the Player of the Season in Serie A 🙌



A standout debut season which earns him well deserved a spot in the #SerieA💎 Team Of The Season 😍#TOTS @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/mBdhsIUw8r