Τέλος Μουτίνιο και Ντιέγκο Κόστα από τη Γουλβς

Φινάλε για Μουτίνιο και Ντιέγκο Κόστα στη Γουλβς.

Ο Πορτογάλος μέσος αποχαιρετάει τους «λύκους» έπειτα από πέντε χρόνια κοινής πορείας και 225 εμφανίσεις (με 5 γκολ και 25 ασίστ), καθώς λήγει το συμβόλαιό του και δεν θα ανανεωθεί, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Βραζιλιάνο φορ, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

«Ένας από τους καλύτερους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας», σχολίασε ο Ματ Χομπς (αθλητικός διευθυντής), ενώ για τον Ντιέγκο Κόστα είπε: «Ήταν απίστευτος όσο ήταν εδώ. Είναι η νορμάλ στιγμή να χωρίσουμε γιατί είχε συμβόλαιο ενός έτους. Υπήρξαν κάποιες εσωτερικές συζητήσεις και θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν σωστό».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παραμονή του Ανταμά Τραορέ, που επίσης λήγει το συμβόλαιό του, τονίζοντας: «θα θέλαμε να τον κρατήσουμε. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες».

"Seen by many as one of the greatest players to ever pull on the old gold shirt, Moutinho brought a new level of professionalism and optimism to the club when he signed in 2018."



Thank you, @JoaoMoutinho 🍷