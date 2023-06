Πληρώνει ακριβά τη συμπεριφορά του προς τον Άντονι Τέιλορ ο Μουρίνιο

Μπελάδες για τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος αναμένεται να τιμωρηθεί από την UEFA για τη συμπεριφορά του προς τον διαιτητή του τελικού του Europa League, Άντονι Τέιλορ.

Ο τεχνικός της Ρόμα διαμαρτυρήθηκε σε πολύ έντονο ύφος προς τον Άγγλο διαιτητή, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο της «Puskas Arena» και στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αλλά και... στο πάρκινγκ του γηπέδου, όταν τον συνάντησε και του φώναξε «είσαι μια γαμ@@@ ντροπή».

Να θυμίσουμε ότι ο Τέιλορ δέχθηκε πολύ έντονη φραστική επίθεση και από οπαδούς της Ρόμα, στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης και κατά την αποχώρησή του από την Ιταλία, με την ουγγρική αστυνομία να προχωράει σε μία σύλληψη.

Έτσι, ο Μουρίνιο κατά πάσα πιθανότητα θα τιμωρηθεί από την UEFA και δεν θα έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του στα επόμενα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, ενώ αναμένεται να πληρώσει και «τσουχτερό» πρόστιμο.

Επιπλέον, η UEFA ανακοίνωσε πως θα ασκήσει δίωξη τόσο στη Ρόμα, όσο και στη Σεβίλλη, για ρίψη αντικειμένων, άναμμα καπνογόνων και καταστροφές του γηπέδου από τους οπαδούς τους.

Latest: Mourinho charged by UEFA with insulting/abusive language towards referee Anthony Taylor. pic.twitter.com/7EPDO594Mh