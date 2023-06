Αινιγματικός αναφορικά με το μέλλον του ο Ζλάταν!

Παρότι αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης ουσιαστικά σε ολόκληρη τη φετινή σεζόν λόγω τραυματισμών (αυτός στο γόνατο τον κράτησε εκτός από τον Μάη του 2022 μέχρι και τον Φλεβάρη), ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί το φετινό καλοκαίρι!

«Δε νομίζω ότι θα αποσυρθώ μετά το τέλος της σεζόν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 41χρονος, του οποίου το συμβόλαιο με τη Μίλαν ολοκληρώνεται σε μερικές μέρες.

Και παρά το γεγονός ότι άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο παραμονής του, δηλώνοντας περήφανος που είναι ακόμα παίκτης των «ροσονέρι», αποκάλυψε ότι η Μόντσα είναι έτοιμη να τον αποκτήσει, έχοντας ήδη έτοιμο το συμβόλαιο που θα του προσφέρει.

«Από τη Μόντσα μου έχουν πει ότι έχουν ήδη έτοιμο το συμβόλαιό του. Αλλά... είμαι παίκτης της Μίλαν και είμαι περήφανος για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζλάταν πραγματοποίησε μόλις τέσσερις εμφανίσεις με ένα γκολ στη φετινή σεζόν, ωστόσο την αμέσως προηγούμενη αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια, σκοράροντας 8 φορές και κατακτώντας το σκουντέτο με τη Μίλαν!

