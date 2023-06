Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Λίνγκαρντ και πέντε ακόμη παίκτες!

Ξεκίνησε η... εκκαθάριση στη Νότιγχαμ Φόρεστ! Με το ρόστερ να είναι αρκετά μεγάλο, μιας και το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκαν περισσότεροι από 20 ποδοσφαιριστές, η διοίκηση της ομάδας προχώρησε στην αποδέσμευση έξι ποδοσφαιριστών.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Τζέσι Λίνγκαρντ, ο οποίος δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν στο πρόσωπό του, καθώς αγωνίστηκε σε μόλις σε 17 παιχνίδια, χωρίς να καταφέρνει να πετύχει κάποιο τέρμα. Μάλιστα, ήταν και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον σύλλογο.

Πέραν του πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρελθόν αποτελούν και οι Αγιού, Κόλμπακ, Σμιθ, Τέιλορ και Καφού.

Jesse Lingard and André Ayew are among the players released by Nottingham Forest 🌳 pic.twitter.com/iDivIpKacQ