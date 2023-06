Ισπανική παντοκρατορία με 22 συνεχόμενους κερδισμένους τελικούς σε Champions & Europa League!

Το 7/7 της Σεβίλλης στο Europa League έγινε πραγματικότητα με τη νίκη στα πέναλτι ενάντια στη Ρόμα, με τους Ανδαλουσιάνους να δίνουν έτσι συνέχεια σε ένα τρομερό σερί που τρέχουν οι ισπανικές ομάδες.

Βλέπετε, αποτέλεσε τον 22ο συνεχόμενο τελικό όπου οι Ίβηρες πανηγυρίζουν στο Champions και το Europa League!

Για να βρει κανείς την τελευταία, χρονικά, ήττα Ισπανών από σύλλογο άλλης χώρα στις δύο διοργανώσεις, πρέπει να πάει πίσω στο 2001 και την απώλεια του Champions League από τη Βαλένθια ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου – με την Αλαβές να έχει χάσει από τη Λίβερπουλ στο Κύπελλο UEFA λίγο νωρίτερα.

Έκτοτε, έχουν σημειωθεί επτά επικρατήσεις της Σεβίλλης, έξι της Ρεάλ Μαδρίτης, πέντε της Μπαρτσελόνα, τρεις της Ατλέτικο Μαδρίτης και μία της Βαλένθια, με τέσσερις εκ των 22 τελικών να είναι... ισπανικοί εμφύλιοι.

One of the most remarkable facts in football.



Spanish teams have now won 22 consecutive UCL/UEL finals in which they participated in.



Last non-Spanish team to beat a Spanish team in a UCL/UEL final was Bayern München vs Valencia in 2001.



