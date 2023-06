Σκέψεις αλλαγής του Μαρτσίνιακ στον τελικό του Ch. League επειδή μίλησε σε συγκέντρωση ακρoδεξιών!

Σοβαρές σκέψεις αλλαγής του διαιτητή του τελικού του Champions League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Ίντερ κάνει η UEFA.

Ο Σίμον Μαρτσίνιακ, ο οποίος διεύθυνε προ μηνών και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στη Γαλλία, έδωσε το παρών σε συγκέντρωση ακροδεξιών στην Πολωνία. Μάλιστα, δεν έμεινε απλά σε αυτό, αλλά προέβη και σε ομιλία μάλιστα, με το θέμα να έχει πάρει μεγάλη έκταση στο διαδίκτυο και να έχει θορυβήσει την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Μάλιστα, τόσο η «Repubblica» όσο και ο «Guardian» υποστηρίζουν ότι η UEFA προσπαθεί να δει τις εναλλακτικές επιλογές που έχει εφόσον αντικαταστήσει τον Μαρτσίνιακ. Ο Τσέφεριν φέρεται να ζήτησε επείγουσα διευκρίνιση από τον διαιτητή και είναι έτοιμη να αποφασίσει αύριο για το αν θα παραμείνει με τον Πολωνό ή θα επιλέξει κάποιον άλλο για πρώτο διαιτητή στον τελικό του Champions League.

«Η UEFA και ολόκληρη η ποδοσφαιρική κοινότητα είναι αντίθετη στις “αξίες” που προωθεί η εν λόγω ομάδα και παίρνει πολύ σοβαρά αυτούς τους ισχυρισμούς. Μια περαιτέρω ανακοίνωση θα βγει αύριο, αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία», αναφέρει η UEFA.

