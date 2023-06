Χτυπάει Ασένσιο η Παρί Σεν Ζερμέν

Έτοιμη να ολοκληρώσει μια σημαντική μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν είναι η Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα ευρωπαϊκά Μέσα, ο Μάρκο Ασένσιο αποφάσισε να κάνει στην άκρη όλες τις προτάσεις που είχε και να συνεχίσει την καριέρα του στους Παριζιάνους.

Πρόκειται για μια κίνηση ουσίας από την Παρί, η οποία υπογράφει έναν ποιοτικό μεσοεπιθετικό. Ο Ασένσιο αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο, λαμβάνοντας το ποσό των 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα, αφού ο Ισπανός επιθυμεί να ολοκληρώσει την ερχόμενη Κυριακή τις υποχρεώσεις του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια να ετοιμάσει τις βαλίτσες του για το Παρίσι.

O 27χρονος αγωνιζόταν με τη φανέλα των «μερέγχες» από το 2015, γράφοντας 285 εμφανίσεις με 61 γκολ και 32 ασίστ.

