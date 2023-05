Ανακοίνωσε τον νέο αθλητικό διευθυντή της η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ γνωστοποίησε πως ο Γιορκ Σμάντκε θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής των «Ρεντς», αφού υπέγραψε ένα συμβόλαιο μικρής διάρκειας, στο οποίο όμως υπάρχει πρόβλεψη για επέκτασή του για τρία χρόνια αν και οι δύο πλευρές μείνουν ικανοποιημένες από την συνεργασία τους μετά την πρώτη αυτή περίοδο.

Οι συζητήσεις που γίνονταν τις τελευταίες μέρες τελεσφόρησαν κι έτσι ο 59χρονος Γερμανός πρώην αθλητικός διευθυντής της Βόλφσμπουργκ θα ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, σίγουρα το πιο λαμπρό.

We can confirm Jorg Schmadtke has been appointed as the club's new sporting director.