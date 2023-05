Mένει η Έβερτον, έπεσαν Λέστερ και Λιντς

Το θρίλερ της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League είχε μία μεγάλη κερδισμένη και δύο συντριπτικά ηττημένες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η Έβερτον η οποία βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού έχοντας πραγματοποιήσει μία τραγική πορεία καθόλη τη διάρκεια της σεζόν αλλά την τελευταία στιγμή δεν... έπεσε, με τον Ντουκουρέ να είναι ο χρυσός σκόρερ στο 1-0 επί της Μπόρνμουθ που τη διατήρησε στην 17η θέση και την κράτησε στη μεγάλη κατηγορία για 70η διαδοχική σεζόν.

Αντίθετα, εκείνες που περίμεναν ένα δώρο από την Μπόρνμουθ και το οποίο δεν ήρθε ποτέ, ήταν η Λέστερ και η Λιντς. Οι αλεπούδες, πρωταθλητές Αγγλίας το 2016 και Κυπελλούχοι το 2021, επιβλήθηκαν 2-1 της Γουέστ Χαμ όμως παρέμειναν στην 18η θέση και αποχαιρέτησαν τη μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια ενώ τα παγώνια γνώρισαν εντός έδρας συντριβή με 4-1 από την Τότεναμ και καθηλώθηκαν στην 19η θέση, για να πάρουν το τρένο για την Championship έπειτα από τρεις διαδοχικές σεζόν στα μεγάλα σαλόνια.

