Καρέ συμμετοχών και... ανανέωση: Στη Μάντσεστερ Σίτι για ακόμη μια σεζόν ο 37χρονος Κάρσον!

Αγέραστος πρωταθλητής ο Σκοτ Κάρσον!

Ο πολύπειρος Άγγλος τερματοφύλακας, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της καριέρας του με τη Μάντσεστερ Σίτι, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο το οποίο θα έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2024!

Θυμίζουμε ότι ο Βετεράνος πορτιέρε, ενσωματώθηκε στους «πολίτες» το καλοκαίρι του 2019 ως δανεικός από την Ντέρμπι Κάουντι, ενώ στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο ως ελεύθερος.

Ο Σκοτ Κάρσον συμμετείχε σε δύο παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, ένα από αυτά εναντίον της Σπόρτινγκ, την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σκοτ Κάρσον μετρά καριέρα μεγαλύτερη των 20 ετών, έχοντας μεταξύ άλλων αγωνιστεί στη Λιντς, τη Λίβερπουλ, τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, την Τσάρλτον, την Άστον Βίλα, τη Γουίγκαν και την Ντέρμπι, ενώ η μοναδική του εμπειρία εκτός Αγγλίας ήταν τη διετία 2011-2013 όταν και αγωνίστηκε με την Μπούρσασπορ.

