Αποκαλυπτήρια στη νέα φανέλα της Άρσεναλ

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν, που τη βρήκε μεν να χάνει στο φινάλε το πρωτάθλημα από τη Μάντσεστερ Σίτι αλλά να κάνει σπουδαία πορεία και να επιστρέφει στο Champions League, η Άρσεναλ ήδη κοιτάζει στο μέλλον.

Οι «κανονιέρηδες» έκαναν σήμερα αποκαλυπτήρια στη νέα εντός έδρας φανέλα τους για τη σεζόν 2023/24. Ο Μπουκάγιο Σάκα, ίσως το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, πρωταγωνιστεί στην καμπάνια ποζάροντας-με την καινούρια εμφάνιση-μέσα στην κερκίδα των φιλάθλων της ομάδας.

We're all Arsenal ❤️



Together, in the famous red and white