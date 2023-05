Κίνδυνος αποχώρησης του Λοπετέγκι από τη Γουλβς λόγω FFP!

Και ξαφνικά περιπέτειες για τη Γουλβς!

Όπως μεταδίδουν αγγλικά ΜΜΕ και επιβεβαίωσε και ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκιγιέμ Μπαλαγκέ, οι «λύκοι» θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε διατάξεις για την οικονομική τους πολιτική καθώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το Financial Fair Play! Mάλιστα ρεπορτάζ της «Daily Mail» κάνει λόγο για πιθανή αποχώρηση και του Ζουλιέν Λοπετέγκι!

Η Γουλβς δαπάνησε τον Ιανουάριο του 2023 περίπου 45 εκατ. ευρώ και εκτός του Λοπετέγκι δεν είναι απίθανη και η αποχώρηση του αρχηγού Ρούμπεν Νέβες για τον οποίο πιθανότερος προορισμός φαντάζει η Μπαρτσελόνα.

Να σημειωθεί ότι τις προσεχείς ημέρες ο Λοπετέγκι πρόκειται να συναντηθεί με τη διοίκηση της Γουλβς έτσι ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει και να εξετασθούν μεταξύ άλλων πιθανές αποχωρήσεις από την ομάδα και να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν.

