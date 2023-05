Γκουαρδιόλα: Ο Ντε Τζέρμπι είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στα 20 τελευταία χρόνια

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά στην Μπράιτον, η οποία εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδό της στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τους «γλάρους» ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε για τον 43χρονο Ιταλό στάζοντας μέλι. Ο Καταλανός τεχνικός όταν εκτιμάει και θαυμάζει κάποιον το εκφράζει πολλές φορές δημόσια, όπως έκανε και τώρα για τον Ντε Τζέρμπι, λέγοντας πως είναι από τους πιο επιδραστικούς προπονητές.

«Δώστε προσοχή σε αυτό που πρόκειται να πω επειδή είμαι πεπεισμένος πως ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στα 20 τελευταία χρόνια.

Είναι μοναδικός, δεν υπάρχει ομάδα που να παίζει όπως η δική του. Όταν ήρθε στην Premier League πίστευα ότι θα είχε μεγάλο αντίκτυπο, όμως δεν περίμενα ότι θα το έκανε τόσο γρήγορα», ανέφερε αρχικά ο Καταλανός και συνέχισε:

«Η Μπράιτον είναι αυθεντία στο να δίνει τη μπάλα όταν οι παίκτες είναι ελεύθεροι και στον τρόπο που κινούνται στο σωστό χρόνο. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα, η καλύτερη.

Αυτός και η ομάδα του αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και την επιτυχία που έχουν. Θα τον παρομοίαζα με τον Φεράν Αντριάν του "El Bulli" (θρυλικό καταλανικό εστιατόριο με τρία αστέρια Μισελέν, το οποίο έκλεισε το 2011).

Για χρόνια ήταν ο καλύτερος μάγειρας στον κόσμο και έφερε επανάσταση στην κουζίνα. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει η Μπράιτον είναι ξεχωριστός».

