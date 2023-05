Στην «κούρσα» της απόκτησης του Καμάντα μπαίνει και η Μίλαν!

«Καυτό» αναμένεται να είναι το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Ντάιτσι Καμάντα!

Ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός της Άιντραχτ Φρανκφούρτης του οποίου το συμβόλαιο δεν αναμένεται να επεκταθεί έχει μπει στο στόχαστρο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, της Μπενφίκα και της Νάπολι, ωστόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσο Ρομάνο, ένας ακόμη «μνηστήρας» προστίθεται στην κούρσα της απόκτησης του.

Συγκεκριμένα ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος που ειδικεύεται στο κομμάτι των μεταγραφών, αναφέρει ότι η Μίλαν θέλει να αποσπάσει την υπογραφή του παίκτη το ερχόμενο καλοκαίρι, με τις πρώτες συζητήσεις να έχουν ήδη διενεργηθεί.

Μάλιστα ο Ιάπωνας είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μετακινηθεί στο Μιλάνο για τους «ροσονέρι» ωστόσο όλα θα ξεκαθαριστούν με βάση την εκκαθάριση που θα γίνει στο ρόστερ.

Ο Καμάντα διανύει εξαιρετική σεζόν με την Άιντραχτ, έχοντας πετύχει 15 γκολ σε 44 συμμετοχές.

AC Milan will make decision soon on Daichi Kamada as potential free agent signing. Talks took place with his representatives, player keen on the move but it's up to the club. 🔴⚫️🇯🇵 #Milan



Kamada has been approached by Borussia Dortmund too but nothing agreed or signed yet. pic.twitter.com/reme3erVgU