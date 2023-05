Έντονος διάλογος Γκουαρντιόλα-Ντε Μπρόινε στη διάρκεια του Σίτι-Ρεάλ: «Δώσε πάσα-Σκάσε!»

Άναψαν τα αίματα ανάμεσα σε Κέβιν Ντε Μπρόινε και Πεπ Γκουαρντιόλα στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου του επαναληπτικού ημιτελικού του Champions League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ (4-0). Παρότι οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι στο ματς, κάποιο κινητό κατέγραψε μια σκηνή μεγάλης έντασης.

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός επιχείρησε μια ατομική προσπάθεια, με τον προπονητή του να του κάνει έντονες παρατηρήσεις φωνάζοντας «Πάσαρε την μπάλα! Πάσαρε!». Ο Ντε Μπρόινε όχι απλώς δεν πειθάρχησε, αλλά αντιμίλησε στον προπονητή του φωνάζοντας προς το μέρος του «Σκάσε! Σκάσε!».

Ο Γκουαρντιόλα ρωτήθηκε μετά το ματς για το περιστατικό. «Μετά το 2-0 ήμασταν βιαστικοί και ο Κέβιν σε 2-3 περιπτώσεις έκανε κάποια αχρείαστα πράγματα στο τρανζίσιον, ενώ έπρεπε να τους κρατήσουμε πίσω. Όμως είναι φυσιολογικό να συμβεί. Γενικά είχαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι», σημείωσε υποβαθμίζοντας το επεισόδιο.

Μάλιστα, όταν αντικατέστησε τον Ντε Μπρόινε, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν θερμά.

And here is De Bruyne telling Guardiola to SHUTUP 😳. pic.twitter.com/dsFG90WA51