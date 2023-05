Θέλει να παραμείνει στην Μπάγερν Μονάχου ο Μανέ

Κάθε άλλο παρά σίγουρο μοιάζει το μέλλον του Σαντιό Μανέ στην Μπάγερν Μονάχου, με δημοσιεύματα γερμανικών Μέσων που βγήκαν στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες να αναφέρουν ότι οι Βαυαροί έχουν αποφασίσει να τον αποχωριστούν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον έγκριτο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η επιθυμία του Σενεγαλέζου επιθετικού είναι να παραμείνει τουλάχιστον και για τη νέα σεζόν στην Μπάγερν, αφού δεν είναι στα σχέδιά του να αποχωρήσει μόλις έναν χρόνο μετά τη μετακόμισή του στη Γερμανία.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πιστεύει ότι θα μπορέσει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του Τούχελ, με τον οποίο διατηρεί πολύ καλύτερη σχέση σε σύγκριση με αυτή που είχε με τον Νάγκαλσμαν.

Understand Sadio Mané still wants to stay at Bayern next season. Mané & his agency ROOF have no plans to leave the club. 🔴 #FCBayern



Mané seed the project at Bayern, he has great relationship with Tuchel and hopes to stay and win titles next season. pic.twitter.com/BlfpcxC55P