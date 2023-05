«Πολύ δύσκολο να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Κανσέλο η Μπάγερν Μονάχου»

Πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην Μπάγερν Μονάχου μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν ο Ζοάο Κανσέλο.

Ο Πορτογάλος μπακ αγωνίζεται ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι

στους Βαυαρούς, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων περιλαμβάνεται και ρήτρα εξαγοράς ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος του γερμανικού «Sky Sports», Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Μπάγερν δεν πρόκειται να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό στους «πολίτες» έτσι ώστε να τον εντάξει μόνιμα στο ρόστερ της, όμως θα ήταν διατεθειμένη να μπει σε νέες διαπραγματεύσεις, στην προσπάθειά της να μειώσει τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του Μάντσεστερ.

Έτσι, το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Κανσέλο , ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 19 εμφανίσεις με ένα γκολ και 6 ασίστ με τη γερμανική ομάδα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, να επιστρέφει στη Σίτι το ερχόμενο καλοκαίρι.

News #Cancelo: Been told that it‘s very difficult to sign him permanently. Even Cancelo himself does not expect to play for Bayern beyond the end of the season.



Tendency at this stage: He will leave Bayern in summer but the bosses are trying to find a solution.



➡️ Option to… pic.twitter.com/NL7m9RdyI5