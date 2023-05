Ο Ιμόμπιλε σκόραρε στο «Ολίμπικο» μετά από 243 ημέρες!

Προβάδισμα κόντρα στη Λέτσε πήρε η Λάτσιο. Δράστης, στο 34ο λεπτό, ο Τσίρο Ιμόμπιλε, ο οποίος δέχτηκε την κάθετη πάσα από τον Λουίς Αλμπέρτο και εκτέλεσε τον Φαλκόνε για το 1-0 των «λατσιάλι».

Ένα γκολ που έψαχνε διακαώς εδώ και αρκετό καιρό ο έμπειρος Ιταλός φορ, διότι είναι το πρώτο του μετά από 243 ημέρες σε εντός έδρας ματς της Λάτσιο.

Ο Ιμόμπιλε σκόραρε για τελευταία φορά στο «Ολίμπικο» με τη φανέλα της Λάτσιο πριν από… 612 λεπτά. Όταν και είχε βρει δίχτυα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2022 απέναντι στη Βερόνα.

