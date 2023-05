Η Νάπολι τσεκάρει για αντι-Όσιμεν τον... αντικαταστάτη του στη Λιλ!

Πολλοί είχαν απορήσει για τα 70 εκατομμύρια ευρώ που είχε δαπανήσει η Νάπολι για τον Βίκτορ Όσιμεν το 2020, ωστόσο τρία χρόνια, 56 γκολ και ένα πρωτάθλημα αργότερα, είναι σαφές πως οι «παρτενοπέι» είχαν κάνει... διάνα.

Και μπορεί ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις να επιθυμεί να κρατήσει τον Νιγηριανό επιθετικό στον ιταλικό Νότο, ξέρει όμως πως εάν έρθει κάποια μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Έτσι, στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» εξετάζουν τις εναλλακτικές τους για περίπτωση που ο Όσιμεν αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι.

Και μία εξ αυτών, είναι ο παίκτης που ουσιαστικά είχε αντικαταστήσει τον Αφρικανό στη Λιλ όταν ο δεύτερος άφησε τη Γαλλία για να πάει στη Νάπολι πριν από τρία χρόνια!

Ο λόγος για τον Τζόναθαν Ντέιβιντ, που είχε μετακομίσει στους «λιλουά» από τη Γάνδη λίγες ημέρες αφότου είχε πάει στους Ναπολιτάνους ο Όσιμεν.

Ο Καναδός επιθετικός έχει μετρήσει 55 γκολ σε 132 συμμετοχές αλλά και δύο τρόπαια με τη Λιλ, με την περίπτωσή του να παίζει δυνατά για τους πρωταθλητές Ιταλίας εάν πουληθεί τελικά ο βασικός τους σέντερ φορ.

Ενδεικτικά, το Transfermarkt τον κοστολογεί στα 60 εκατομμύρια ευρώ...

