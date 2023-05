Η Ίντερ σόκαρε τη Μίλαν, 2-0 στο 11΄ - ΒΙΝΤΕΟ

Άνοιξε το σκορ στο 8', διπλασίασε τα γκολ της στο 11'!

Η Ίντερ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ημιτελικό του Champions League με τη Μίλαν σοκάροντας από νωρίς τους γηπεδούχους συμπολίτες.

Ο Τζέκο μετά από εκτέλεση κόρνερ άνοιξε το σκορ, ο Μχιταριάν εδραίωσε το προβάδισμα των νερατζούρι.

Δείτε τα γκολ της Ίντερ:

What a goal from Dzeko to put Inter Milan ahead pic.twitter.com/xwwc63vJmE

What a goal from Mkhitaryan to double up the lead for Inter Milan 🔥🔥pic.twitter.com/wP51KBU8AU