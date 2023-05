ΒΙΝΤΕΟ: Ο εκνευρισμένος Ρονάλντο έσπρωξε αντίπαλο που πήγε να βγάλει selfie μαζί του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν εκνευρισμένος από την χθεσινή εντός έδρας γκέλα της Αλ-Νασρ, που έμεινε στο 1-1 με την Αλ-Καλίτζ και δεν αντέδρασε με τον καλύτερο τρόπο σε μέλος του σταφ της φιλοξενούμενης ομάδας, που πήγε να βγάλουν σέλφι μαζί.

Κατά την έξοδό του από το γήπεδο μετά την λήξη του αγώνα κι αφότου έδωσε το χέρι με αρκετούς παίκτες της αντίπαλης ομάδας και έδωσε και την φανέλα του, αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφία με άνθρωπο του επιτελείου της Αλ-Καλίτζ. Αρχικά συζήτησε μαζί του ενώ προχωρούσε, αλλά όταν εκείνος σήκωσε το κινητό να τραβήξει μία σέλφι εκείνος τον απώθησε δείχνοντας την αγανάκτηση και την δυσαρέσκειά του.

Δείτε το στιγμιότυπο αυτό:

Al Khaleej players and staff with Ronaldo after the end of the match. I’m surprised they didn’t ask for his shorts and autograph.#النصر_الخليج #Ronaldo pic.twitter.com/Q3Ia1p9X49