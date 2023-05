Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μέσι, έληξε η τιμωρία του από την Παρί

Όπως φαίνεται ο Λιονέλ Μέσι πήρε... συγχωροχάρτι από την Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο Αργεντινός είχε τιμωρηθεί από τη γαλλική ομάδα για δύο εβδομάδες για όλες τις υποχρεώσεις της (αγώνες, προπονήσεις), λόγω, του μη εγκεκριμένου ταξιδιού που έκανε στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο, η διοίκηση της Παρί αποφάσισε να μειώσει την τιμωρία της, η οποία τελικά έληξε μετά από μία εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Μέσι απουσίασε από το παιχνίδι με την Τρουά, όμως, επέστρεψε την Δευτέρα (08/05) στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου, καθώς ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα προπόνησης με τους συμπαίκτες του και θα είναι στη διάθεση του Κριστόφ Γκαλτιέ για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Αζαξιό (13/05).

«Νόμιζα ότι θα είχαμε μια μέρα άδεια μετά το παιχνίδι, όπως συνέβαινε πάντα. Είχα οργανώσει αυτό το ταξίδι και δεν μπορούσα να το ακυρώσω. Το είχα ήδη ακυρώσει στο παρελθόν. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και περιμένω τι θέλει να κάνει ο σύλλογος μαζί μου», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μέσι τις προηγούμενες μέρες και δεδομένα, η δημόσια συγγνώμη του... επηρέασε τους ανθρώπους της Παρί για να μειώσουν την τιμωρία τους.

