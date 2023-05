Στην Μπέρνλι για ακόμα πέντε χρόνια ο Βινσέν Κομπανί!

Στο τιμόνι της Μπέρνλι για ακόμα πέντε χρόνια θα βρίσκεται ο Βινσέν Κομπανί!

Ο 37χρονος Βέλγος, τη φετινή σεζόν παρουσίασε εξαιρετική δουλειά, οδηγώντας τον σύλλογο στη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος της Championship τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, και στην απευθείας άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Όπως ήταν λογικό, η διοίκηση των «κλάτερς» δεν έχασε χρόνο και προχώρησε στην άμεση ανανέωση της συνεργασίας της με τον νεαρό προπονητή, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Ομολογουμένως, πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Μπέρνλι, καθώς, το τελευταίο διάστημα, το όνομα του Κομπανί είχε συνδεθεί με πολλές μεγάλες ομάδες της Premier League, μεταξύ των οποίων η Τότεναμ και η Τσέλσι.

«Η Μπέρνλι και το «Τερφ Μουρ» ήταν κάτι το σωστό από την αρχή, οπότε ένιωθα σωστό να υπογράψω για τα επόμενα πέντε χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κομπανί κατά την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας.

